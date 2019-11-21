ترامب: إيران تحجب الإنترنت للتستر على ما يحدث من «موت ومأساة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 09:31 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكومة الإيرانية، الخميس، بقطع الإنترنت للتستر على ما يجري من «موت ومأساة» وسط موجة من الاحتجاجات التي طالت نحو مئة مدينة إيرانية خلال الأيام الماضية وأوقعت قتلى.

ووفق «فرانس برس»، كتب ترامب على «تويتر» «لقد أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام أغلق شبكة الإنترنت لديهم بالكامل حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد. إنهم لا يريدون أي قدر من الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني!».
 

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