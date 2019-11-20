رئيسة بوليفيا الموقتة تعلن نيتها الدعوة لانتخابات خلال ساعات

رئيسة بوليفيا بالوكالة جانين أنييز في لاباز، 15 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

أعلنت رئيسة بوليفيا الموقتة جانين أنييز الأربعاء أنها ستدعو لانتخابات خلال الساعات المقبلة، بعد اضطرابات دامية اعقبت استقالة إيفو موراليس غداة اقتراع مثير للجدل جرى في 20 أكتوبر.

ويأتي الإعلان غداة مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة العشرات بجروح خلال مواجهات مع قوات الأمن قرب العاصمة لاباز، ما يرفع عدد القتلى إلى 27 على الأقل خلال الشهر الماضي، وفق «فرانس برس».

وقالت أنييز للصحافيين «سندعو اليوم لانتخابات كما يطالب البلد بأسره». واندلعت الاضطرابات في بوليفيا بعدما اتّهم موراليس بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي ليحكم لولاية جديدة.

واستقال وفرّ إلى المكسيك بعدما خسر دعم قوات الأمن. وأعلنت أنييز (52 عامًا) -- نائبة رئيس البرلمان حينها ، نفسها رئيسة البلاد الموقتة الأسبوع الماضي لملء الفراغ الذي خلّفته استقالة موراليس وعدد من الوزراء. ومنذ استقالته، تظاهر أنصار موراليس بشكل يومي في شوارع لاباز وغيرها من المدن للمطالبة برحيل أنييز.

ووقعت المواجهات الأكثر دموية الجمعة في مدينة كوشابامبا وسط البلاد، التي تعد معقلاً لموراليس، حيث لقي تسعة أشخاص حتفهم خلال مواجهات مع الجيش والشرطة.

والثلاثاء، قُتل ثلاثة متظاهرين وجرح 30 في اشتباكات وقعت خلال رفع قوات الأمن حصارا كان مناصرون للمعارضة قد فرضوه على منشأة نفطية تزوّد العاصمة لاباز بالوقود، بحسب ما أفاد ديوان المظالم. وأصدر الجيش البوليفي بيانًا جاء فيه أن «محرّضين ومخرّبين» هاجموا منشأة سنكاتا النفطية في إل ألتو ودمروها جزئيا «مستخدمين متفجرات شديدة القوة».

ونصب أنصار موراليس حواجز في محيط المنشأة الأسبوع الماضي احتجاجا على ما اعتبروه «انقلابًا» قامت به أنييز. وبقيت عدة متاجر في إل ألتو مغلقة الأربعاء.