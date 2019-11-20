إيقاف 4 صحفيين جزائريين في جريدة موالية للسلطة عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 07:29 مساء
متظاهرون في العاصمة الجزائر للاعتراض على الانتخابات الرئاسية، 15 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

أُوقف عن العمل أربعة صحفيين من جريدة «لو تان دالجيري» الجزائرية، المؤيدة للسلطة، بعدما انتقد أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي التغطية «المشينة» للجريدة للانتخابات، و«الرقابة» المفروضة على العاملين فيها.

وهذه الجريدة الناطقة بالفرنسية مملوكة من مجموعة «الوقت الجديد» للإعلام، التابعة لرجل الأعمال علي حداد، وفق «فرانس برس».

وحداد المتهم بالفساد والمسجون كان مقربًا من أوساط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد لعشرين عامًا قبل استقالته في أبريل إثر موجة احتجاجات غير مسبوقة. وانتقد الصحفي في «لو تان» عيسى موسي، الإثنين عبر صفحته على «فيسبوك»، عنوان الصفحة الأولى الذي اختارته الجريدة وهو «إجماع على ضرورة التصويت بشكل جماعي» خلال انتخابات 12 ديسمبر الرئاسية التي يرفض جزء كبير من الشعب إجراءها.

وكتب موسي بالفرنسية: «كصحفي في هذه الجريدة، أنأى بنفسي من هذه التغطية، ومن هذا المحتوى، الذي لا يعكس حقيقة ما يجري على الأرض»، منددًا بـ«التوجه المشين الذي تمليه» إدارة الجريدة.

وقال موسي إنه أُبلغ أمس بـ«إيقافه» عن العمل، وطُلب منه أن يغادر على الفور مكان العمل. وتابع أن ثلاثة من زملائه بينهم رئيس التحرير، سعيد مقلة، أُوقفوا كذلك لاحقًا عن العمل، بعدما أعربوا عن معارضتهم لطرده.

وفي بيان نُـشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، أبلغت الجريدة موظفيها بـ«الوقف الموقت» عن العمل للصحفيين الأربعة إلى حين «اتخاذ قرار من طرف مجلس التأديب» بحقهم. وأشار البيان إلى أن هذا القرار يرجع خصوصًا إلى «المساس بشكل خطير بالمؤسسة، عبر منصات التواصل الاجتماعي».

ولم تصدر الجريدة الأربعاء فيما نفذ العاملون فيها، إلى جانب موظفين في وسائل إعلام أخرى تابعة للمجموعة نفسها (جريدة وقت الجزائر العربية وتلفزيون دزاير تي في)، اعتصامًا أمام مقرها في العاصمة الأربعاء، وفق موسي.

وأكد الصحفي: «لم نخضع أبدًا لمثل هذه الرقابة التي نعيشها الآن، حتى في عهد علي حداد». وأضاف: «سابقًا، كان يمكن التعبير عن آراء معارضة ومتناقضة في الجريدة»، أما «الآن فنحن في مرحلة خنوع كامل» أمام السلطة.

والأحد، استقالت صحفية في الإذاعة الوطنية بسبب تعرضها «لضغوط»، وفق ما أفادت وسائل إعلام جزائرية، فيما ندد نحو 300 صحفي مؤخرًا بتعرضهم لـ«ترهيب» و«تهديدات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: أهداف المنتخب الوطني أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة محلية
عسكريو الجنوب بقيادة الفريق كنة يعلنون جاهزيتهم تحت إمرة «الوفاق»
ليبيا
طبيب ترامب يوضح حقيقة مرضه بـ«القلب»
دولى
الأمم المتحدة: مؤتمر برئاسة الأردن لـ«شرق أوسط خالٍ من النووي»
عربى
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة
اقتصاد
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس الفريق الطبي يكشف تفاصيل عملية فصل التوأم السيامي الليبي