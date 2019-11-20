مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانونا يدعم «حقوق الإنسان» في هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 08:41 صباحا
ناشطون يرفعون علم أميركا في هونغ كونغ، (أرشيفية: ا ف ب)

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بالإجماع مشروع قانون يدعم «حقوق الإنسان والديمقراطية» في هونغ كونغ، ويهدد بإلغاء الوضعية الخاصة التي منحتها واشنطن للمدينة، مما يشير إلى غضب أميركي من بكين إزاء حملة قمع المتظاهرين هناك، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ووافق المشرعون الأميركيون أيضا على إجراء يحظر بيع الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغيرها من المعدات إلى هونغ كونغ، والتي تستخدمها قوات الأمن لقمع الاحتجاجات المستمرة هناك منذ أشهر. وكانت الصين أعربت عن «امتعاضها الشديد» الشهر الماضي، عندما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون مماثلا.

دعم الجمهوريين والديمقراطيين
وسيسعى مجلسا الشيوخ والنواب الآن إلى التوفيق بين مشروعي القانون لضمهما في إجراء واحد، وإقراره في الكونغرس، ثم إرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ «اليوم بعث مجلس الشيوخ الأميركي برسالة واضحة إلى مواطني هونغ كونغ الذين يقاتلون من أجل حرياتهم العزيزة: نحن نسمعكم ونواصل الوقوف معكم ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما بكين تقوّض استقلاليتكم».

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وأضاف كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز أن التشريع «يعلن بوضوح أن الولايات المتحدة ستقف بحزم ودون لبس مع التطلعات المشروعة لشعب هونغ كونغ».

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