هولندا تعتقل امرأتين تنتميان إلى «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 08:38 صباحا
العاصمة الهولندية أمستردام، 12 إبريل 2017، (ا ف ب)

اعتقلت هولندا امرأتين تنتميان إلى تنظيم «داعش» في سورية، بعد وصولهما من تركيا التي رحلتهما، وفق ما أفاد مدعون عامون.

وقال مكتب الادعاء العام في بيان حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية إنه تم توقيف السيدتين بتهم إرهاب، عقب وصولهما إلى مطار «سخيبول» في أمستردام. وبدأت تركيا ترحيل الإرهابيين الأجانب الأسبوع الماضي، وانتقدت الدول الأجنبية لرفضها استرداد مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم في سورية والعراق.

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وقال الادعاء العام الهولندي إن «إحدى المرأتين تبلغ من العمر 23 عاما، ولديها طفلان أحدهما في الثالثة من عمره والثاني في الرابعة، وتم توقيفهما في يناير العام 2018 في تركيا، أما المعتقلة الثانية فتبلغ من العمر 25 عاما وقدمت تقارير إلى السفارة الهولندية في أنقرة طلبت فيها الحصول على مساعدة قنصلية للعودة». وستمثل المرأتان أمام محكمة مدينة روتردام الجمعة.

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