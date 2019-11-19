قلق أممي إزاء تقارير عن عدد «كبير» من القتلى في تظاهرات إيران

عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة عن «القلق» إزاء تقارير عن استخدام ذخيرة حية ضد المتظاهرين في إيران، وعن تسببها بعدد «كبير» من القتلى في أنحاء البلاد.

وقال الناطق باسم المفوضية، روبرت كولفيل، للصحفيين: «نشعر بالقلق خصوصًا من أن استخدام الذخيرة الحية تسبب كما يعتقد بعدد كبير من الوفيات في أنحاء البلاد»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أنه فيما يصعب التأكد من عدد القتلى والجرحى، لأسباب منها حجب الإنترنت منذ السبت، فإن وسائل إعلام إيرانية و«عدة مصادر أخرى»، تشير إلى أن «عشرات الأشخاص قد يكونون قُـتلوا» خلال التظاهرات.