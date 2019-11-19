رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف يغادر بلاده إلى لندن للعلاج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 10:32 صباحا
أنصار نواز شريف حول سيارته عند مغادرة منزله في لاهور متوجها إلى لندن، 19 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

غادر رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف بلاده متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن للعلاج، وهو الذي أقيل في 2017 بتهمة الفساد وأفرج عنه بكفالة في أكتوبر الماضي لأسباب صحية.

وقال أقرباء شريف (69 عاما) إنه يعاني من مشاكل في الدم وارتفاع ضغط الدم وتدهور في وظائف الكليتين. وصرح طبيبه أخيرا بأنه «يكافح من أجل صحته وحياته»، وفق ما ذكرت «فرانس برس».

وصرح المسؤول الكبير في حزب شريف، برويز رشيد لصحفيين بأن نواز شريف غادر لاهور متوجها إلى لندن ليخضع للعلاج، إذ استقل رئيس الحكومة السابق صباح الثلاثاء طائرة طبية استأجرتها الخطوط الجوية القطرية لنقله إلى لندن عن طريق الدوحة.

وقام أعضاء في حزبه بتحيته عند مغادرته منزله في لاهور (شرق) وغطوا سيارته بالورود.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الحالي عمران خان ذكرت أنها لن تعترض على سفر شريف لكنها وضعت بعد ذلك شرطا بالحصول على كفالة مالية بقيمة سبعة مليارات روبيه (45 مليون دولار). لكن حزب شريف، «رابطة مسلمي باكستان- جناح نواز» رفضت ذلك.

وبعد أيام من التعطيل السياسي، ألغى القضاء هذا الشرط. ومنح شريف أربعة أسابيع للعلاج وهي فترة يمكن تمديدها إذا رأى الأطباء ضرورة لذلك.

وعزلت المحكمة العليا في باكستان شريف إثر اتهامه بالفساد العام 2017 قبل أن يُحكم عليه لاحقا بالسجن لمدة سبع سنوات. وينفي شريف جميع التهم الموجهة إليه ويصر على أنه مستهدف من قبل المؤسسة الأمنية النافذة في البلاد.

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