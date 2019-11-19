كوريا الشمالية تطالب واشنطن بوقف مناوراتها العسكرية مع سول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 09:08 صباحا
اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، 28 فبراير 2019، (ا ف ب)

طالبت كوريا الشمالية، الثلاثاء، الولايات المتحدة بوقف مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية؛ من أجل تسهيل عودة الحوار مع بيونغ يانغ.

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أعلنتا، الأحد، إرجاء مناورات جوية سنوية مشتركة مقررة هذا الشهر بين قواتهما كبادرة «حسن نية»، وبعد أشهر من وصول المحادثات النووية إلى حائط مسدود، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتحتج بيونغ يانغ منذ فترة طويلة على هذه التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول، كما تعتبر أن الهدف منها التمهيد لغزو أراضيها. وألغت سول وواشنطن العام الماضي عدة مناورات في أعقاب قمة سنغافورة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

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لكن المسؤول الكوري الشمالي البارز، كيم يونغ شول، الذي قاد المحادثات مع الولايات المتحدة سابقا، اعتبر أن إرجاء المناورات لا يقدم ولا يؤخر. وقال كيم لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية «نحن نطالب بأن تنسحب الولايات المتحدة من هذه المناورات أو توقفها لمرة واحدة وأخيرة».

وأضاف: «تعليق التدريبات لا يعني ضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، ولا يساعد الجهود الدبلوماسية». وأشار كيم إلى أنه لم يكن لدى بيونغ يانغ «أي نية» للجلوس مع «الولايات المتحدة المخادعة»، ولن تعود إلى المحادثات قبل تخلي واشنطن «الكامل والنهائي عن سياستها العدائية».

وأكد كيم أنه «من الآن فصاعدا، ستحصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على التعويض المستحق لكل إنجاز إداري تحدث عنه الرئيس الأميركي كثيرا جدا منذ أكثر من عام».

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