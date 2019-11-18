التحالف العسكري العربيّ يتهم الحوثيين بخطف سفينة قاطرة بالبحر الأحمر

أعلن التحالف العسكري العربيّ الذي تقوده السعودية أنّ الحوثيين في اليمن خطفوا سفينة قاطرة لحفار بحريّ تابع لشركة كورية جنوبية، لكنّ موقعا دوليا لتعقب السفن قال إنها سفينة ترفع العلم السعودي.

ويأتي الحادث الأخير في البحر الاحمر في أعقاب تراجع ملحوظ في هجمات الحوثيين على السعودية، وإعلان مسؤول سعوديّ أنّ المملكة فتحت «قناة اتصال» مع الحوثيون المدعومين من طهران، بحسب «فرانس برس».

وقال الناطق باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «مساء الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران».

وأوضح أن «القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية». ولم يذكر البيان الدولة التي تنتمي السفينة لها أو عدد طاقمها. من جهته، قال موقع تعقب السفن «مارين ترافيك» إنّ الميناء الرئيسي للقاطرة رابغ3 هو مرفأ جدة في غرب السعودية كما إنها ترفع علم السعودية.

وأكّد رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيون محمد الحوثي أنّ قواته استولت على سفينة في «حالة اشتباه» قبالة السواحل اليمنية. وكتب على تويتر «يقوم خفر السواحل اليمنية بمهمته في التأكد هل فعلا تتبع دولة العدوان (السعودية) أم تتبع كوريا الجنوبية».

وتابع «إذا كانت لدولة كوريا الجنوبية فسيتم الإفراج عنهم بعد استكمال الإجراءات القانونية ... ونطمئن الجميع ان لا قلق على الطواقم».

ومطلع الشهر الجاري، أعلن مسؤول سعودي عن "قناة مفتوحة» بين المملكة والحوثيون منذ 2016 لاحلال السلام في البلد الغارق في نزاع مسلح، وذلك بعد أسابيع على توقف هجمات المتمردين على المملكة. ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن منذ العام 2014. وتدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تمدّد الحوثيون.