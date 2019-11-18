ترامب يفكر جديًا الإدلاء بشهادته في التحقيق حول عزله

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 07:09 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي خطابا في مونرو بولاية لويزيانا، 6 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنه يفكر «بشكل جدي» في الاستجابة لتحدي الديموقراطيين من خلال الادلاء بشهادته امام لجنة التحقيق في عزله.

وبعد ان صعّدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التحدي باقتراح ان يتقدم ترامب ويقول «الحقيقة»، كتب ترامب على تويتر بيلوسي اقترحت «أن ادلي بشهادتي في مطاردة العزل الزائفة. وقالت إن بإمكاني أن افعل ذلك كتابة»، بحسب «فرانس برس».

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وأضاف «رغم أنني لم أرتكب أي خطأ، ولا احب أن اضفي مصداقية على هذه العملية المخادعة، فإنني أحب هذه الفكرة وسأفكر فيها بشكل جدة لكي يعود الكونغرس الى مساره مجددا».

ومن المرجح أن يقاوم فريق الدفاع عن ترامب فكرة مثوله امام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تحقق في مزاعم بأن ترامب مارس ضغوطا على اوكرانيا للتحقيق بشأن منافسه الجمهوري جو بايدن لمساعدته على الفوز في انتخابات الرئاسة 2020.

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