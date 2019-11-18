وصول 1350 مهاجرا إلى جزر بحر إيجه اليونانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 06:16 مساء
مهاجرون انقذهم حرس السواحل اليونانيين قرب جزيرة ساموس، 13 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

وصل أكثر من 1350 مهاجرا ولاجئا إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه قبالة تركيا، بين الجمعة وصباح الاثنين، بحسب حرس السواحل اليونانيين.

وتدخل حرس السواحل لانقاذ 658 شخصا منذ الجمعة في حين وصل 730 آخرون الى سواحل الجزر اليونانية في بحر ايجه، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت الحكومة اليونانية في بداية اكتوبر انها ستنقل تدريجيا عشرين الف شخص من جزر باتجاه الداخل بحلول نهاية 2019 وذلك لتخفيف الازدحام في مخيمات الجزر المكتظة. ويعيش حاليا أكثر من 32 الف شخص في خمسة مخيمات طاقتها الاستيعابية لا تزيد على 6200 شخص.

ووصل الإثنين 179 طالب لجوء إلى ميناء بيراوس قبل نقلهم الى مخيمات ايواء داخل البلاد، لكن إيواء المهاجرين داخل اليونان يواجه ردود فعل مناهضة، ونظمت تظاهرات ضدهم في العديد من المدن والقرى. وعبرت شبكة تسجيل حوادث العنف العنصري الاثنين الماضي عن القلق إزاء «ارتفاع عدد الحوادث العنصرية وكراهية الاجانب» تجاه المهاجرين خلال عمليات نقلهم الى داخل الاراضي اليونانية.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود السبت وفاة رضيع (8 اشهر) بسبب الاجتفاف في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس. وفي نهاية سبتمبر توفيت لاجئة افغانية في حريق في المخيم ذاته.

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