كوريا الشمالية تطالب أميركا بتنازلات لاستمرار المفاوضات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، إنها «لم تعد مهتمة» بعقد قمم مع الولايات المتحدة، ما لم تقدم واشنطن تنازلات جديدة في مفاوضاتها النووية، بعد ساعات من تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية عقد قمة.

والأحد، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه بموقع التواصل «تويتر»، مخاطبا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون «يجب أن تتحرك بسرعة للتوصل إلى اتفاق.. نراك قريبا».

والتقى كيم وترامب ثلاث مرات منذ يونيو من العام الماضي، لكن المحادثات توقفت منذ أن انتهت قمة هانوي في فبراير بخلاف حول تخفيف العقوبات، في حين انهارت محادثات بسرعة جرت على مستوى فرق عمل في السويد في أكتوبر.

وحددت بيونغ يانغ لواشنطن موعدا نهائيا هو نهاية العام للتقدم بعرض جديد. وقال مستشار وزارة الخارجية، كيم كي غوان، إن الولايات المتحدة تماطل و«تتظاهر بأنها حققت تقدما». وفسر غوان تغريدة ترامب على أنها إشارة إلى قمة جديدة، لكنه قال في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية المركزية «لم نعد مهتمين بمثل هذه المحادثات التي لا تجلب لنا أي شيء».

وتابع «لن نمنح الرئيس الأميركي شيئا يمكنه التباهي به»، مضيفا أنه يجب تعويض كوريا الشمالية عن «النجاحات» التي صورها ترامب على أنها إنجازاته الخاصة.