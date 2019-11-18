إيران تندد بدعم الولايات المتحدة «مثيري الشغب»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 09:49 صباحا
مصرف تعرض للحرق في مدينة إصفهان الإيرانية، 17 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

نددت إيران بالدعم الذي أعربت عنه الولايات المتحدة لـ«مثيري الشغب»، وذلك بعد يومين من تظاهرات عنيفة في عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ودانت الخارجية الإيرانية بما وصفته بـ«التصريحات التدخلية» الأميركية، وذلك في بيان صادر في وقت متأخر أمس الأحد، وذلك ردا على موقف لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على تويتر السبت، قال فيه إن واشنطن تدعم «الشعب الإيراني»، معتبرة أن «الشعب الإيراني يعلم جيدا أن مثل هذه التصريحات المنافقة والمزيفة لا تتضمن أي تعاطف صادق وحقيقي يعكس الحرص على مصلحته».

ويقضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 50 %، أي من 10 إلى 15 ألف ريال لأوّل 60 ليترا من البنزين يتم شراؤها كلّ شهر، بينما سيبلغ سعر أيّ مشتريات إضافيّة 30 ألف ريال للّتر. وسيستفيد ستّون مليون إيراني هم الأكثر حاجة، من عائدات هذا القرار.

وأعلن البيت الأبيض الأحد أنه يدعم «الشعب الايراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقوده». وقالت مسؤولة الإعلام في البيت الابيض ستيفاني غريشام، في بيان إن الولايات المتحدة تدين «القوة الفتاكة والقيود الصارمة المفروضة على الاتصالات»، منددة بـ«تجاوزات نظام تخلى عن شعبه»، حسب البيان. ومنذ بدء الاحتجاجات، أوقف عشرات الأشخاص، كما قتل شخصين على الأقل، أحدهما مدني والآخر شرطي وفق معلومات نشرتها الصحافة الإيرانية.

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