المحكمة العليا في هونغ كونغ تقضي بعدم دستورية منع المتظاهرين من ارتداء أقنعة

الشرطة توقف عددا من الأشخاص قرب جامعة في هونغ كونغ، 18 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ، اليوم الإثنين، بعدم دستورية حظر تفرضه سلطات المدينة على المتظاهرين، يمنعهم من ارتداء أقنعة تغطي وجوههم، بهدف وضع حد لأشهر من التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ورأت المحكمة أن «القيود التي يفرضها (قرار الحظر) على الحقوق الأساسية، يذهب أبعد مما هو ضروري». وبدأ تطبيق حظر تغطية الوجوه في أكتوبر، عندما فعلت رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين، قانون يعود للحقبة الاستعمارية وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما.

واعتبرت الخطوة لحظة قانونية فاصلة للمدينة منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين العام 1997، لكنها ظلت رمزية إلى حد كبير. وتستمر الاشتباكات بين المتظاهرين الذين يضع غالبيتهم أقنعة، والشرطة وتتخللها أحيانا أعمال عنف. ويطالب المتظاهرون بمزيد من الديمقراطية في هونغ كونغ وبتحقيق مستقل في ارتكاب الشرطة أعمالا وحشية مفترضة .