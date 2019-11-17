بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم الإسرائيلي

تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يظهر عددا من الشباب العربي يعتقد أنهم جزائريون وتونسيون، يحتلون القنصلية الإسرائيلية في قلب العاصمة الفرنسية باريس.

وفي الفيديو يظهر الشباب يقومون بحرق العلم الإسرائيلي، ويرفعون العلم الفلسطيني، ويهتفون «إسرائيل القتالين».

«رويترز»: الصواريخ الفلسطينية والضربات الإسرائيلية تزعزع «التهدئة الهشة»

يأتي ذلك في وقت يشهد قصفا إسرائيليا على قطاع غزة، منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد استهداف إسرائيل القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بغارة على منزله في مدينة غزة، لترد حركة الجهاد الفلسطيني بقصف صاروخي على عدد من المستوطنات.

فيما سقط العديد من الضحايا بين قتلى ومصابين في الجانب الفلسطيني لاسيما بين المدنيين نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع، الذي يشهد حاليا هدنة وصفتها وكالة رويترز بأنها «هشة».