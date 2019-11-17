4 قتلى خلال تظاهرات بوليفيا السبت.. وارتفاع الحصيلة إلى 23 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 09:22 صباحا
الرئيسة الانتقالية لبوليفيا جانين آنيز بعد تسلمها منصبها في لاباز في 12 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

قتل أربعة أشخاص أمس السبت خلال تظاهرات في بوليفيا، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى 23 على الأقل منذ أواخر أكتوبر، بحسب ما أعلنت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان.

وقالت اللجنة عبر حسابها على «تويتر»، إنّ هناك تسعة قتلى منذ يوم الجمعة، لافتة إلى أنها أحصت أيضا 122 جريحا على الأقل. وهذه الحصيلة تختلف عن تصريحات الحكومة التي قالت إن هناك حتى اليوم خمسة قتلى. 

وتدور اشتباكات بين أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس وعناصر الشرطة، منذ تولي السيناتورة اليمينية جانين أنييز السلطة في البلاد.

اقرأ أيضا: نائبة في مجلس الشيوخ البوليفي تتولى الرئاسة.. وموراليس: ما يحدث «انقلاب»  

من جهة ثانية، وصفت اللجنة الأميركية مرسوما أصدرته أنييز الخميس ويسمح بمشاركة الجيش في حفظ الأمن مع إعفائه من أي مسؤوليات جنائية بأنه «خطير».

وتسعى أنييز إلى تهدئة الأوضاع في البلاد، بعد أربعة أسابيع من التظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مرحلة ما بعد الانتخابات.

وفي مؤشر إلى قلق المجتمع الدولي، أوفدت الأمم المتحدة في وقت سابق الدبلوماسي جان أرنو من أجل «التحاور مع جميع الأطراف وإيجاد مخرج سلمي للأزمة»، بحسب ما أعلن الناطق باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
تصفيات كأس أوروبا 2020: فنلندا إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها
رياضة عالمية
شرطة واشنطن تعلن القبض على «سفاح التسعينات»
دولى
سجال في «الجنائية الدولية» حول محاكمة سيف الإسلام
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحضيرات «برلين» مستمرة في انتظار «الدخان الأبيض»
ليبيا
الولايات المتحدة تدعو «الجيش الوطني الليبي» إلى إنهاء هجومه على طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
بعد عملية مرت بـ11 مرحلة... نجاح فصل توأمين ليبيين ملتصقين في السعودية
ليبيا
مسيرة البنزرتي بالأرقام مع منتخبي ليبيا وتونس
رياضة محلية
«فرانس برس»: شبح الشيوعية يطارد التشيكيين والسلوفاكيين بعد 30 عاما على الثورة ...
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

9 وصايا في استخدام الشموع