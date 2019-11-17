غوتابايا راجاباكسا يعلن فوزه في انتخابات رئاسة سريلانكا

أعلن غاوتابايا راجاباكسا شقيق الرئيس السريلانكي السابق ماهيندا راجاباكسا، الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في سريلانكا، فيما أقر خصمه الرئيسي بهزيمته.
وقال الناطق باسم راجاباكسا: «حصلنا على ما بين 53 و54% من الأصوات»، فيما أظهرت أولى النتائج الرسمية أن العسكري السابق البالغ من العمر 70 عاما يتجه نحو الحصول على غالبية الأصوات.
واعترف خصمه مرشح الحزب الحاكم ساجيت بريماداسا بهزيمته، قائلا: «يعود لي أن أحترم قرار الشعب وأهنئ غوتابايا راجاباكستا على انتخابه سابع رئيس لسريلانكا».
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وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز حوالي ثلاثة ملايين صوت حصول راجاباكسا على 48.2% من الأصوات، فيما يتوقع المراقبون أن يتخطى عتبة 50% بعد ورود نتائج مناطق الغالبية السنهالية التي تشكل القاعدة الانتخابية لعائلة راجاباكسا. أما بريماداسا فحصل على 45.3% من الأصوات بحسب هذه النتائج الموقتة.