رئيس أركان القوات الجوية الأميركية متفائل بانتهاء الأزمة الخليجية قريبا

قال رئيس أركان القوات الجوية الأميركية ديفيد جولدفين، السبت، إن الأمل يحدوه في إمكانية انتهاء الخلاف المرير بين دول الخليج العربية قريبا، داعيا هذه الدول إلى توحيد قدراتها العسكرية في ظل احتدام التوتر مع إيران.

وترى واشنطن في الخلاف القائم بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، تهديدا لجهود احتواء نفوذ إيران، وتدعو إلى جبهة موحدة، حسب «رويترز».

وفي إشارة ربما إلى تراجع حدة الخلاف، قالت السعودية والإمارات والبحرين الأسبوع الماضي إنها ستشارك في بطولة إقليمية لكرة القدم تستضيفها قطر. وقال جولدفين في دبي ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن النزاع قد يحل قريبا: «يحدوني الأمل بالتأكيد. من مصلحتنا قطعا أن نرى إن كان بوسعهم التوصل إلى حل سياسي».

وحاولت واشنطن التوسط في الخلاف الخليجي لكن دون جدوى. وقطعت الدول الخليجية الثلاث ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر في منتصف العام 2017 بسبب اتهامها الدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن الحظر يهدف إلى النيل من سيادتها.

والولايات المتحدة حليفة لكل دول الخليجية العربية الست، وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، أكبر منشأة عسكرية أميركية في المنطقة، كما تستضيف البحرين الأسطول الخامس الأميركي. وكان جولدفين قد حث الدول الخليجية على حل خلافاتها والعمل معا في سبيل التصدي للتهديدات التي قال إن إيران تشكلها على أمن هذه الدول.

وقال أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية: «عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة من إيران فلن يكون هذا هو الوقت المناسب لتسوية شكاوى الماضي. الوقت المناسب هو الآن.. اليوم».

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات في الخليج خلال الصيف بما في ذلك هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية يوم 14 سبتمبر أيلول أدى إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف بشكل مؤقت. وتنفي طهران ضلوعها في الهجوم.

وقال جولدفين: «لا تملك أي دولة كل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها بمفردها، لكننا معا نملك كل ما نحتاج إليه للدفاع الجماعي، لدينا القوة لبدء هذا الآن، لأننا نواجه خصما مشتركا يبدو متمسكا بانتهاج سلوك خبيث في المنطقة».

وفي الشهر الماضي، دعا وزراء دفاع دول الخليج العربية إلى جهود موحدة بين قواتها المسلحة في أعقاب الهجوم في السعودية. وتأكيدا لمبدأ الأمن الجماعي، قال جولدفين إن أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات قد تكون من قطر أو من سلطة عمان المجاورة.