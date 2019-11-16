«CNN»: تركيا تؤكد أنها ستستخدم منظومة الصواريخ الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 02:59 مساء

أكدت تركيا أنها ستستخدم منظومة صواريخ «إس-400» الدفاعية الروسية رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات، على ما قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية، السبت.

وأثار شراء منظومة الصواريخ الروسية وتسليمها إلى تركيا في يوليو توترا كبيرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، الحليفين في حلف شمال الأطلسي.

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية الحكومية، إسماعيل دمير، لمحطة «سي إن إن تركيا» الخاصة: «ليست سياسة مجدية أن نقول لن نستخدم نظاما اشتريناه بسبب حاجتنا إليه ودفعنا لقاءه هذا المبلغ من المال من أجل إرضاء خاطر أحد ما».

وتابع: «سنقوم بما يترتب علينا وسيصبح (النظام) قابلا للاستخدام. (لكن) كيفية استخدامه ستكون موضع قرار يتخذ في وقت لاحق»، موضحا: «يجب أن نحترم الاتفاق الذي وقعناه وهذا ما يناسبنا كدولة».

وأثيرت المسألة خلال محادثات جرت في واشنطن هذا الأسبوع بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وبعد محادثات في البيت الأبيض، عقد إردوغان وترامب مؤتمرا صحفيا مشتركا، الأربعاء، قال الرئيس الأميركي خلاله إن شراء أنقرة منظومة «إس-400» يشكل تحديا جديا للغاية بالنسبة إلينا، ونتحدث عن ذلك بشكل دائم».

وقال إن وزيري خارجية البلدين ومستشاري الأمن القومي «سيعملون فورا على حل مسألة إس-400»، ونتيجة لشراء أنقرة منظومة «إس-400»، تم استبعادها من تطوير برنامج مقاتلات «إف-35» الأميركية.

وقالت واشنطن مرارا إنها لن تبيع مقاتلاتها من طراز «إف-35» للدول التي تشغل منظومة «إس-400»، خشية وصول المعلومات المرتبطة بقدرات هذه الطائرات إلى موسكو.

والجمعة، قال الناطق باسم إردوغان إبراهيم كالين: «من غير الوارد العودة إلى الخلف، ستقوم تركيا بتفعيل إس-400».

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