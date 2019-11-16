الاتحاد الأفريقي: فرصة أخيرة أمام قادة جنوب السودان لتشكيل حكومة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 02:31 مساء

أعلن الاتحاد الأفريقي، الجمعة، أن لدى قادة جنوب السودان المتحاربين «فرصة أخيرة» لتشكيل حكومة، في موقف يدعم تحذيرات الولايات المتحدة من نفاد صبرها من حكومة الدولة الفتية.

وقال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي: «أعتقد أنا وأصدقاؤنا هنا في واشنطن أنه لا يمكن أن تستمر لعبة التأجيل هذه طوال الوقت».

وقال للصحفيين بعد محادثات جرت بين الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة في واشنطن: «قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لديهم للاستجابة لرغبة شعبهم قبل كل شيء. أنهك أهالي جنوب السودان من الحرب». لكنه لم يشر إلى عواقب فشل جهود تشكيل حكومة مجددا.

واتفق رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه زعيم المتمردين رياك مشار اللذان أثار خلافهما في 2013، بعد عامين من الاستقلال، نزاعًا أسفر عن مقتل مئات الآلاف، على تشكيل حكومة ائتلاف بحلول 12 نوفمبر.

لكن الوسطاء الأفارقة بقيادة أوغندا وافقوا على منحهم مئة يوم إضافي، في ثاني تمديد، وأصدرت واشنطن التي تقدم لجوبا مليار دولار كل عام معظمها على شكل مساعدات إنسانية، بيانا شديد اللهجة قائلة إنها تعيد تقييم علاقتها مع جنوب السودان.

وقال المسؤول الأميركي المكلف إفريقيا، تيبور نغاي، إن لدى واشنطن «الكثير من الأدوات ولن نتردد في استخدامها»، دون أن يوضح الخطوات التي قد تتخذها بلاده، مشيرا إلى أن العالم يتفق مع الولايات المتحدة في الضغط من أجل التحرك في جنوب السودان.

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