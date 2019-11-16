مصرع خمسة مؤيدين للرئيس البوليفي السابق موراليس في اشتباكات مع الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 08:54 صباحا
أنصار الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، يتظاهرون دعما له في لاباز في 14 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

قُتل خمسة مزارعين من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، في اشتباكات مع الشرطة والجيش بالقرب من كوتشابامبا (وسط) الجمعة، وفقًا لصحفي في وكالة «فرانس برس» شاهد الجثث داخل مستشفى بالمدينة.

ولم تؤكد السلطات البوليفية مقتل أي شخص جراء أعمال العنف، بل اكتفت بالإشارة إلى حصول مئات الاعتقالات، بينما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هناك ما لا يقل عن ثمانية جرحى.

من جهتها، أكدت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان الوفيات الخمس، متحدثة أيضا عن عدد غير محدد من الإصابات، ونددت في بيان بـ«الاستخدام غير المتناسب للقوة الشرطية والعسكرية» خصوصا الأسلحة النارية لقمع التظاهرات، حسب «فرانس برس»

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واندلعت تلك الحوادث في ضاحية كوتشابامبا، حيث اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا مع الشرطة طوال اليوم، أثناء محاولتهم الوصول إلى وسط المدينة، على بعد 18 كلم، للاحتجاج على الحكومة الجديدة للرئيسة الموقتة جانين أنييز.

وقال قائد شرطة كوتشابامبا جايمي زوريتا، إن المتظاهرين «حملوا أسلحة وبنادق وقنابل مولوتوف وبازوكا محلية الصنع وأجهزة متفجرة»، مضيفا: «إنهم يستخدمون الديناميت وأسلحة فتاكة مثل ماوزر 765. لا القوات المسلحة ولا الشرطة تجهزت بطرازٍ كهذا، أنا قلق».

وتم تفريق المتظاهرين بعد حلول الظلام من قبل شرطة مكافحة الشغب، بدعم من الجيش وطائرة هليكوبتر.

واستبعدت الرئيسة البوليفية الموقتة جانين آنييز، أول من أمس الخميس، فرضية ترشح الرئيس المستقيل إيفو موراليس، في الانتخابات الرئاسية الجديدة، مما أدى إلى توافد آلاف المواطنين على مقر الحكومة في لاباز من مدينة إل ألتو المجاورة لتأكيد موقفهم أن إطاحة موراليس من الحكم هي نتيجة انقلاب وليس استقالة.

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