بيونغ يانغ: جو بايدن «كلب مسعور يجب ضربه حتى الموت»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 01:01 صباحا
المرشح عن الحزب الديموقراطي جو بايدن في 24 سبتمبر 2019, (أ ف ب)

شنّت كوريا الشماليّة هجوماً كلاميّاً نادراً على نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن، المرشّح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، واصفةً إيّاه بأنّه «كلب مسعور» يجب ضربه بالعصي «حتّى الموت».

وتُوجّه بيونغ يانغ انتقادات لاذعة لشخصيّات، لكنّ هجومها هذا على بايدن مفاجئ في طابعه الحادّ جدّاً.

ووَرد في برقيّة لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أنّ بايدن «تجرّأ بتهوّر على المساس بكرامة القيادة العليا» لكوريا الشمالية.

وأضافت الوكالة أنّ «الكلاب المسعورة مثل بايدن، يُمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرّة»، مؤكّدة أنّه «يجب ضربها بالعصي حتّى الموت»، مضيفة أنّ «القيام بذلك سيكون مفيداً للولايات المتحدة أيضاً».

وردّ بايدن الجمعة في بيان قال فيه «يبدو أنّ الديكتاتور القاتل كيم جونغ-أون لا يُحبّني.. يجب إضافته إلى لائحة المستبدّين الذين لا يُريدونني أن أصبح رئيسًا، إلى جانب فلاديمير بوتين».

ولم يُعرف سبب إطلاق بيونغ يانغ هذه الشتائم، لكنه قد يكون قيام فريق حملة بايدن بنشر إعلان دعائي مصوّر ينتقد السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي رأوا أنها تقضي «بالإشادة بالمستبدين والطغاة واستبعاد حلفائنا».

وبالتزامن مع ظهور كلمة «المستبدين»، تظهر صورة المصافحة التاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون في سنغافورة في يونيو 2018.

وتبنّت الوكالة على ما يبدو صفةً أطلقها ترامب على بادين «جو النائم»، مشيرة إلى أنّ الأميركيين يسمّونه «بايدن الذي لم يستيقظ بعد»، مضيفة أن بايدن يجسّد «آخر مرحلة من الخرف (...) ويبدو أنه حان الوقت لتتوقف حياته».

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها وكالة الأنباء الكورية الشمالية نائب الرئيس الأميركي السابق الذي كانت قد وصفته في مايو الماضي بـ«الغبي والأحمق صاحب معدل الذكاء المنخفض».

وقبيل ذلك، انتقد بايدن تعامل ترامب مع روسيا وكوريا الشمالية، متّهماً الرئيس الأميركي بتقبيل «طغاة أمثال (فلاديمير) بوتين وكيم جونغ-أون».

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