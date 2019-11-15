الصين تتهم لندن بإشعال الوضع في هونغ كونغ بعد ضرب وزيرة بحكومة «لام»

اتهمت الصين بريطانيا بـ«صب الزيت على النار» في هونغ كونغ بعد الاعتداء الذي تعرضت له وزيرة العدل في حكومة المنطقة التي تشهد تظاهرات مطالبة بالديموقراطية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في تصريحات اليوم الجمعة: «نطالب المملكة المتحدة بالتحقيق في الوقائع فورا، وأن تبذل قصارى جهدها لتوقيف الفاعلين لضمان أمن وكرامة كل الموظفين الصينيين»، وفق «فرانس برس».

قبل ذلك، دانت حاكمة هونغ كونغ «كاري لام» ما سمته «الهجوم الوحشي» على وزيرة العدل التي سقطت فيما كانت محاطة بحشد من المتظاهرين المدافعين عن الديموقراطية في لندن.

وهذه أول مواجهة مباشرة مع عضو في حكومة لام منذ اندلاع الاحتجاجات التي دخلت شهرها السادس في المركز الماليّ العالمي.