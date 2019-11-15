كوريا الشمالية تهاجم جو بايدن وتصفه بـ«كلب مسعور يستحق الموت»

المرشح عن الحزب الديموقراطي جو بايدن، 24 سبتمبر 2019 (فرانس برس).

شنّت كوريا الشمالية هجوما كلاميا نادرا على نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، ووصفته بأنه «كلب مسعوريجب ضربه بالعصي حتى الموت».

وتوجه كوريا الشمالية انتقادات لاذعة لشخصيات أميركية، لكن هجومها على بايدن مفاجىء في طابعه الحاد جدا، بحسب ما ذكرت «فرانس برس»، اليوم الجمعة.

وورد في برقية لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بايدن «تجرأ بتهور على المساس بكرامة القيادة العليا لبيونغ يانع»، مضيفة أن «الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة، ويجب ضربها بالعصي حتى الموت، والقيام بذلك سيكون مفيدا للولايات المتحدة أيضا».

ولم يعرف سبب إطلاق بيونغ يانغ لهذا الهجوم؛ لكنه قد يكون بسبب قيام فريق حملة بايدن بنشر إعلان دعائي مصور ينتقد السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي رأوا أنها تقضي بالإشادة بالمستبدين والطغاة واستبعاد الحلفاء، وفق «فرانس برس».

وبالتزامن مع ذكر كلمة «المستبدين» في الإعلان، تظهر صورة المصافحة التاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في يونيو 2018.

وتبنت الوكالة على ما يبدو صفة أطلقها ترامب على بايدن «جو النائم»، مشيرة إلى أن الأميركيين يسمونه «بايدن الذي لم يستيقظ بعد، فهو يجسد آخر مرحلة من الخرف (...) ويبدو أنه حان الوقت لتتوقف حياته».