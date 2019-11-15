البنتاغون يبرر منح «مايكروسوفت» عقدا بمليارات الدولارات بعد اعتراض «أمازون»

شعار مجموعة «مايكروسوفت». (فرانس برس).

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن منح البنتاغون عقدا تبلغ قيمته مليارات الدولارات لمجموعة «مايكروسوفت» تم بشكل عادل وبدون تأثير خارجي، ردا على اعتراض من مجموعة «أمازون».

وأضاف، خلال زيارة لعاصمة كوريا الجنوبية سول، اليوم الجمعة، إنه واثق من أن المنافسة «جرت بحرية وعدل وبدون أي تأثير خارجي»، حسب «فرانس برس».

وتأتي تصريحات اسبر بعدما اعترضت مجموعة «أمازون» على منح وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) العقد المتعلق بتخزين بيانات بتقينة السحاب وتبلغ قيمته عشرة مليارات دولار.

وقال ناطق باسم أمازون إن «جوانب عديدة من إجراءات تقييم العقد تشوبها ثغرات واضحة وأخطاء أحكام مسبقة بلا لبس، ومن المهم دراسة هذه المسائل وتصحيحها».

وينص العقد على العمل على «البنية التحتية المشتركة للمؤسسة الدفاعية» (جوينت انتربرايز ديفانس اينفراستكتشر - جيدي) وتبلغ مدته عشر سنوات، ويهدف إلى تحديث مجمل الأنظمة المعلوماتية للقوات المسلحة الأميركية في منظومة تدار بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت «أمازون» أنها ابلغت محكمة الأسبوع الماضي نيتها الاعتراض على الطريقة التي أديرت بها هذه المناقصة.