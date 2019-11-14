إردوغان: لا يمكننا التخلي عن منظومة «S400» الروسية مقابل الحصول على منظومة الباتريوت الأميركية
القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 03:54 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقول «لا يمكننا التخلي عن منظومة «S400» الروسية مقابل الحصول على منظومة الباتريوت الأميركية»، مضيفا «أبلغنا الجانب الأميركي بأن مقترح إلغاء صفقة شراء منظومة «S400» بالكامل يعد مساسا بحقوقنا السيادية».
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