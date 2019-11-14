«فرانس برس»: هذه أبرز النقاط في الشهادات العلنية في إطار إجراءات عزل ترامب

جورج كنت ووليام تايلور يقسمان اليمين في افتتاج جلسات الاستماع العلنية حول إجراءات إقالة الرئيس ترامب. واشنطن في 13 نوفمبر 2019. (فرانس برس)

استمع الكونغرس الأميركي لشهادتي دبلوماسيين تحدثا مطولا، الأربعاء، في أولى الجلسات العلنية في الكونغرس الأميركي منذ بدء الديمقراطيين إجراءات التحقيق لعزل دونالد ترامب.

ورصد تقرير لوكالة «فرانس برس» أبرز المحطات لإفادتي وليام تايلور، أعلى دبلوماسي في سفارة الولايات المتحدة في كييف، وجورج كنت، أرفع مسؤول في الخارجية الأميركية متخصص بالشؤون الأوكرانية.

أولوية ترامب في أوكرانيا

كشف وليام تايلور معلومات جديدة تفيد أن اتصالا هاتفيا جرى بين ترامب ودبلوماسي آخر بعد يوم واحد من المكالمة التي أجراها في 25 يوليو مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال تايلور إن أحد مساعديه كان مع سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الذي كان حينذاك في كييف عندما اتصل ترامب بـ«السفير سوندلاند وسأله بشأن التحقيقات» حول خصمه السياسي الديمقراطي جو بايدن، وبعد ذلك، سأل مساعد تايلور سوندلاند عما يفكر به ترامب بشأن أوكرانيا.

وقال تايلور إن «السفير سوندلاند رد بأن الرئيس ترامب مهتم بالتحقيقات بشأن بايدن» التي يمارس (محاميه رودي جولياني) ضغوطا من أجلها، أكثر مما هو مهتم بالوضع في هذا البلد.

شاهد نجم

انتقد العديد من البرلمانيين الجمهوريين الدبلوماسيين لأنهما لم يتحدثا يوما إلى دونالد ترامب واستندا في موقفيهما إلى مصادر غير مباشرة. وقال جيم جوردان ساخرا خلال استجوابه وليام تايلور: «في جملة واحدة هناك ستة أشخاص يشاركون في أربعة حوارات»، مضيفًا: «لا يمكن أن أصدق ذلك أنت شاهدهم النجم»، حيث رد السفير دون أن يفقد هدوءه: «أعتقد أنني قلت بوضوح إنني لم أحضر إلى هذا المكان لاتخاذ موقف لمصلحة هذا المعسكر أو ذاك».

القناة غير النظامية

روى الدبلوماسيان كيف طغت قناة دبلوماسية «غير نظامية» تدريجيا على القنوات «الرسمية» في أوكرانيا، وقال تايلور إن هذه القناة «غير النظامية» التي فتحها رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب، جاءت «ضد المصالح الأميركية في هذا البلد».

من جهته، صرح جورج كنت أن جولياني سعى إلى «ما يلطخ سمعة» جو بايدن، الذي يتمتع بفرص كبيرة لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2020، مضيفًا: «في منتصف أغسطس بدا لي بشكل واضح أن جهوده باتت تسمم العلاقات بين كييف وواشنطن».

ابن بايدن

انضم هانتر بايدن، نجل جو بايدن، إلى مجلس إدارة مجموعة الغاز الأوكرانية «بوريسما» في 2014. في الوقت نفسه، كان والده يشارك بصفته نائب رئيس الولايات المتحدة، في الجهود الأميركية لدعم هذا البلد الذي كان يشهد ثورة، حيث يتهم دونالد ترامب جو بايدن بأنه طلب إقالة قاضي ادعاء أوكراني لحماية هذه المجموعة من تحقيق في الفساد.

واعترف جورج كنت بأنه أبلغ البيت الأبيض بأن تعيين هانتر بايدن يمكن أن «يوحي بوجود تضارب في المصالح»، مضيفا: «لكنني لم أر يوما أي جهد أميركي لحماية بوريسما من التحقيق»، مؤكدا أنه ليس هناك «أي أساس» للاتهامات التي أطلقها ترامب.

القتلى الأوكرانيون

طوال الجلسة، حاول الدبلوماسيان التذكير بأهمية الملف بالنسبة لأوكرانيا، وكانت الولايات المتحدة علقت مطلع الصيف، مساعدة عسكرية بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لهذا البلد، ثم جرى الإفراج عنها في منتصف سبتمبر. ويشتبه بأن ترامب استخدم هذه المساعدة للضغط على كييف.

قال تايلور إن هذه المساعدة «أساسية للدفاع عن أوكرانيا» التي تخوض منذ خمس سنوات نزاعا مسلحا ضد روسيا، وروى الدبلوماسي أنه زار الأسبوع الماضي خط الجبهة حيث كان جندي قد قتل للتو، ملمحا بذلك إلى أن حصيلة الخسائر البشرية كان يمكن أن تكون أكبر بكثير لولا هذه المساعدة الأميركية.