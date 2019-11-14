«فرانس برس»: لندن لن تعين مفوضا أوروبيا قبل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 01:34 مساء
العلمان الأوروبي والبريطاني فوق قصر ويستمينستر في لندن، 17 اكتوبر 2019. (فرانس برس)

ذكرت مصادر أوروبية وبريطانية أن الحكومة البريطانية أعلنت في رسالة وجهتها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، أنها لن تعين عضوا بريطانيا في فريقها قبل الانتخابات التي ستجرى في 12 ديسمبر في المملكة المتحدة.

وقال ناطق باسم فون دير لاين لوكالة «فرانس برس»، الخميس، إن رئيسة المفوضية المقبلة تسلمت الرسالة ليل الأربعاء- الخميس، وأوضحت مصادر أوروبية أن فون دير لاين تلقت رأيا قانونيا يفيد أن غياب مفوض بريطاني لا يمنع فريقها الجديد من تولي مهامه.

وأكد مسؤول بريطاني، الخميس، أن لندن وجهت هذه الرسالة. وقال: «كتبنا للمفوضية الأوروبية لنؤكد أن المسار الذي يجب اتباعه قبل الانتخابات هو أنه على المملكة المتحدة ألا تقوم بتعيينات في مناصب دولية خلال هذه الفترة».

وسيضم فريق فون دير لاين إلى جانب المسؤولة الألمانية، ممثلي الدول الـ26 الأعضاء الأخرى. ويفترض أن تتولى المفوضية الجديدة مهامها في الأول من ديسمبر، وكانت المفوضية طلبت من بريطانيا التي يفترض أن تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 اختيار مفوض بريطاني في فريق فون دير لاين.

وكان يفترض أن تبدأ المفوضية مهامها في الأول من نوفمبر، لكن الموعد أرجئ شهرا لأن البرلمان الأوروبي رفض ثلاثة مرشحين في الفريق الجديد «اختارتهم فرنسا والمجر ورومانيا»، حيث عرضت أسماء ثلاثة مرشحين آخرين للحصول على موافقة البرلمان الأوروبي.

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