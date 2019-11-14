هونغ كونغ في حالة شلل والمتظاهرون متهمون بإطلاق سهام على الشرطة

ما زالت هونغ كونغ تشهد حالة من الشلل، الخميس، لليوم الرابع على التوالي بسبب تحركات متظاهرين مؤيدين للديمقراطية متهمين بإطلاق سهام على الشرطة، أغلقوا الطرق وتسببوا باضطراب في حركة وسائل النقل المشتركة.

من جهة أخرى وفي بكين، سحبت جريدة «غلوبال تايمز» القريبة من السلطات الصينية والناطقة بالإنجليزية تغريدة تعلن عن قرار سيصدر قريبا لحظر التجول في هونغ كونغ.

وكتب على حساب الجريدة بـ«تويتر» دون أن تذكر مصادرها، أن حكومة هونغ كونغ «ستعلن منعا للتجول في عطلة نهاية الأسبوع»، لكنها قامت بعيد ذلك بشطب التغريدة.

وبعد أكثر من خمسة أشهر من التظاهرات، تبنت حركة الاحتجاج في المستعمرة البريطانية السابقة هذا الأسبوع تكتيكا جديدا يقضي بمضاعفة التحركات المحدودة التي تقوم بها مجموعات صغيرة، خصوصا الطلاب، لاستنزاف قدرات الشرطة إلى أقصى حد ممكن.

وكانت محاور الطرق الأساسية في المدينة صباح الخميس مغلقة بحواجز صنعت من الخيزران والحجارة وأكوام من أشياء أخرى، وكان واحد من ثلاثة أنفاق للسيارات يسمح بعبور مرفأ هونغ كونغ، مغلقا أمام حركة السير كغيره من العديد من محطات المترو وخطوط الحافلات، مما أدى إلى شلل شبه كامل للمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 7,5 مليون نسمة.

وبقيت المدارس والجامعات مغلقة بينما أرجأت المستشفيات العمليات الجراحية غير العاجلة. وبقي العديد من المحلات التجارية مغلقا، وطلبت حكومة هونغ كونغ من أرباب العمل إبداء مرونة مع الموظفين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الصعوبات في حركة النقل المشترك الأساسي للتنقلات في المدينة.

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى بكين في 1997. وفي مواجهة المتظاهرين، تتبنى السلطة المحلية والحكومة المركزية الصينية مواقف متصلبة، مؤكدة أنها لن تخضع لضغط الشارع، ومنذ بداية الأسبوع تكثفت أعمال العنف في جميع أنحاء المنطقة، مما أنهك الشرطة وأثر في قطارات الأنفاق الفعالة جدا عادة وتنقل يوميا أكثر من أربعة ملايين شخص.

وقالت الحكومة إن سبعين شخصا أدخلوا المستشفيات الأربعاء، إصابة اثنين منهم خطيرة، وبين هؤلاء رجل في السبعين من العمر ضرب بقطعة آجر على رأسه بينما كان يحاول فتح طريق. من جهة أخرى، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع صباح الخميس بالقرب من جامعة البوليتيكنيك، حيث دعا المتظاهرون إلى التجمع.

وفي رسالة وضعتها على «فيسبوك»، اتهمت الشرطة «مثيري الشغب بإطلاق سهام على العديد من رجال الشرطة الذين كانوا يقومون بدورية بالقرب من هذه الجامعة صباح الخميس».