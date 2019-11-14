الولايات المتحدة تعترف بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 09:23 صباحا
الرئيسة الانتقالية لبوليفيا جانين آنيز في القصر الرئاسي في لاباز (فرانس برس)

اعترفت الولايات المتحدة، الأربعاء، بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا، بعد استقالة إيفو موراليس التي جاءت إثر أسابيع من الاحتجاجات والمواجهات في الشارع.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «تشيد الولايات المتحدة بتولي عضو مجلس الشيوخ البوليفية جانين آنيز الرئاسة الانتقالية للدولة لتقود بلادها من خلال هذا التحول الديمقراطي وبموجب الدستور البوليفي»، مضيفا: «الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع بوليفيا وشعبها في الوقت الذي يتحضرون فيه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن»، وفق «فرانس برس».

كما دعا البوليفيين إلى الابتعاد عن العنف وسط توتر بين مؤيدي موراليس ومعارضيه.

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كانت آنيز (52 عاما) نائبة ثانية لرئيس مجلس الشيوخ، قبل أن تعلن نفسها رئيسة انتقالية، الثلاثاء، وهي خطوة أيدتها المحكمة الدستورية، وقد كررت تعهدها بـ«إجراء» انتخابات في أقصر وقت ممكن.

وتشهد بوليفيا حالة من الاضطراب السياسي منذ الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت في 20 أكتوبر وفاز فيها موراليس بولاية رئاسية رابعة.

ومع تنامي الاحتجاجات ضده وجد موراليس نفسه معزولا بشكل متزايد بعد أن شلت الإضرابات والتظاهرات البلاد، إلى أن قدم استقالته الأحد مع تخلي الجيش عنه ولجأ إلى المكسيك، حيث وصف من هناك ما جرى بأنه انقلاب.

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