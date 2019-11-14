إردوغان: تصريحات ماكرون حول الحلف الأطلسي «غير مقبولة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 01:59 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان, (أرشيفية : الإنترنت)

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي اعتبر فيها أن الحلف الأطلسي بات في حالة «موت دماغي»، بأنها «غير مقبولة».

ومن المكتب البيضاوي في البيت الأبيض قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبجانبه نظيره التركي إن الأخير قد «خاب أمله كثيرا» بعد تصريحات ماكرون عن الحلف الأطلسي، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع الرئيس الأميركي «أعتقد أن ذلك أزعج الرئيس التركي كثيرا»، مضيفا «أعتقد أن كثرا يشاطرونه شعوره».

وفي تعقيب على كلام ترامب أضاف الرئيس التركي «تصريحات ماكرون غير مقبولة، في تصريحات مترجمة عن التركية.

وكان ماكرون قد علّق في مقابلة مع «ذي إيكونوميست» على العمليّة العسكريّة التركيّة في شمال سورية «ليس هناك أيّ تنسيق لقرار الولايات المتحدة الاستراتيجي مع شركائها في الحلف الأطلسي، ونشهد عدواناً من شريك آخر في الحلف، تركيا، في منطقةٍ مصالحنا فيها على المحكّ، من دون تنسيق».

وتساءل الرئيس الفرنسي خصوصاً حول مصير المادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، التي تنص على تضامن عسكري بين أعضائه في حال تعرّض أحدهم لهجوم.

وقال ماكرون «ماذا سيحلّ بالمادة 5 غداً إذا قرّر نظام بشار الأسد الرد على تركيا، هل سنتدخل؟ هذا سؤال حقيقي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا.. صدمة في البندقية جراء فيضانات سببت خرابا في المدينة التاريخية (فيديو)
دولى
نائبة في مجلس الشيوخ البوليفي تتولى الرئاسة.. وموراليس: ما يحدث «انقلاب»
دولى
النايلي حارس تونس السابق لـ«بوابة الوسط»: أعتز بجذوري الليبية
رياضة محلية
حرائق الغابات في أستراليا على أعتاب سيدني
دولى
اكتمال القوة الضاربة لمنتخب ليبيا بانضمام جميع المحترفين
رياضة محلية
«تعليم الوفاق» تدرس إضافة 20 إلى 25 درجة للراسبين في الثانوية
ليبيا
«مواصلات الموقتة» تنفي تصدع جسر وادي الكوف
ليبيا
غامبيا تقاضي بورما أمام «العدل الدولية» بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا
دولى
العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» السورية ميتاً في اسطنبول
دولى
بوتين وميركل يؤيدان «وقف فوري وغير مشروط» للأعمال القتالية في ليبيا
ليبيا
«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مركز الرقابة على الأغذية: ليبيا تحظر «الصبغة القرمزية» لهذه الأسباب