إردوغان: تصريحات ماكرون حول الحلف الأطلسي «غير مقبولة»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان, (أرشيفية : الإنترنت)

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي اعتبر فيها أن الحلف الأطلسي بات في حالة «موت دماغي»، بأنها «غير مقبولة».

ومن المكتب البيضاوي في البيت الأبيض قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبجانبه نظيره التركي إن الأخير قد «خاب أمله كثيرا» بعد تصريحات ماكرون عن الحلف الأطلسي، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع الرئيس الأميركي «أعتقد أن ذلك أزعج الرئيس التركي كثيرا»، مضيفا «أعتقد أن كثرا يشاطرونه شعوره».

وفي تعقيب على كلام ترامب أضاف الرئيس التركي «تصريحات ماكرون غير مقبولة، في تصريحات مترجمة عن التركية.

وكان ماكرون قد علّق في مقابلة مع «ذي إيكونوميست» على العمليّة العسكريّة التركيّة في شمال سورية «ليس هناك أيّ تنسيق لقرار الولايات المتحدة الاستراتيجي مع شركائها في الحلف الأطلسي، ونشهد عدواناً من شريك آخر في الحلف، تركيا، في منطقةٍ مصالحنا فيها على المحكّ، من دون تنسيق».

وتساءل الرئيس الفرنسي خصوصاً حول مصير المادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، التي تنص على تضامن عسكري بين أعضائه في حال تعرّض أحدهم لهجوم.

وقال ماكرون «ماذا سيحلّ بالمادة 5 غداً إذا قرّر نظام بشار الأسد الرد على تركيا، هل سنتدخل؟ هذا سؤال حقيقي».