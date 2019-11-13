مصر: مصرع 6 أشخاص وإصابة 15 في اندلاع حريق بخط نقل مواد بترولية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مصرع 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر حادث اشتعال حريق في خط نقل مواد بترولية، مار بالأراضى الزراعية، في محافظة البحيرة (شمال مصر).

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان والناطق الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية على الفيسبوك.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحيرة طبقاً لتوجيهات الوزيرة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

من جانبه أكد رئيس شركة أنابيب البترول المهندس عبدالمنعم حافظ أنه «فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة بتركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة وعلى الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث وقاما بمعاينة المكان وتحرير محضر بالواقعة فى الخامسة مساء »، بحسب ما ورد على صفحة رئاسة مجلس الوزاراء المصري على «الفيسبوك».

وأضاف أنه «عقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال فى المنتج المتسرب جراء الحادث وتمت السيطرة على الحريق فى التسريب الذى بالأرض بالكامل وجارى السيطرة على الحريق بالمنتج المتسرب فى الترعة المجاورة».