المحكمة الدستورية في بوليفيا تدعم تعيين جانين آنيز رئيسة انتقالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 09:05 صباحا
الرئيسة الموقتة لبوليفيا جانين آنيز، 12 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

أيدت المحكمة الدستورية في بوليفيا، الثلاثاء، تعيين جانين آنيز رئيسة موقتة للبلاد، لتملأ الفراغ في السطة الذي خلفه إيفو موراليس.

وجاء بيان عن المحكمة ليدعم تعيين آنيز البالغة 52 عاما، بعد أن فشلت جلسة تأكيد تعيينها في الكونغرس في تأمين النصاب القانوني، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. واستندت المحكمة إلى إعلان دستوري صادر العام 2001، يقضي بأنه لا ينبغي تعليق عمل السلطة التنفيذية، بحيث إن التالي في التسلسل يتولى الرئاسة «بحكم الواقع».

انقلاب
وآنيز النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ، مخولة وفق الدستور بتولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس، الذين استقالوا جميعا مع موراليس.

وفي المقابل دان موراليس، الثلاثاء، ما سماه «الانقلاب الأكثر خبثا وعدوانية في التاريخ»، بعد إعلان آنيز نفسها رئيسة موقتة للبلاد. ووصف آنيز في تغريدة على «تويتر» من منفاه في المكسيك بأنها «عضو مجلس شيوخ يمينية محرضة على الانقلاب».

اقرأ أيضا: المكسيك تمنح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي المستقيل موراليس

وأضاف: «أعلنت نفسها (...) رئيسة مؤقتة دون نصاب قانوني، يحيط بها مجموعة من المتواطئين وتدعمها القوات المسلحة والشرطة التي تقمع الشعب».

من جهة أخرى أعلنت السلطات البوليفية أن عدد القتلى جراء أعمال العنف في الشارع التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بلغ سبعة قتلى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرائق الغابات في أستراليا على أعتاب سيدني
دولى
اكتمال القوة الضاربة لمنتخب ليبيا بانضمام جميع المحترفين
رياضة محلية
«تعليم الوفاق» تدرس إضافة 20 إلى 25 درجة للراسبين في الثانوية
ليبيا
«مواصلات الموقتة» تنفي تصدع جسر وادي الكوف
ليبيا
غامبيا تقاضي بورما أمام «العدل الدولية» بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا
دولى
العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» السورية ميتاً في اسطنبول
دولى
بوتين وميركل يؤيدان «وقف فوري وغير مشروط» للأعمال القتالية في ليبيا
ليبيا
«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
تشويه المسرح الإغريقي في شحات
ليبيا
50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اقتلاع أطول سن بشري