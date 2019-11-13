مقتل 7 أشخاص في كابل جراء انفجار سيارة مفخخة

جانب من العاصمة الأفغانية كابل، 3 أغسطس 2019، (ا ف ب)

قتل سبعة أشخاص على الأقل، وأصيب سبعة بجروح، في انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم الأربعاء في كابل، على ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الانفجار وقع في في القطاع «بي دي 15» شمال العاصمة الأفغانية، وعلى مقربة من وزارة الداخلية. وقال رحيمي إن جميع القتلى من المدنيين، مضيفا: «هذه هي المعلومات الأولية، وسنكشف مزيدا من التفاصيل لاحقا».

وذكر مصدر آخر في الوزارة إن الانفجار نتج عن عملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة، واستهدف موكب آليات حكومية على طريق رئيسي، ولم يعرف بعد ما إذا كان عناصر من الموكب بين الضحايا.

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع في ساعة ذروة. ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس أشرف غني أن السلطات ستفرج عن ثلاثة سجناء من كبار قادة حركة طالبان في صفقة تبادل على ما يبدو مع أستاذين جامعيين أجنبيين تحتجزهما الحركة منذ 2016، في بادرة قد تكون لها انعكاسات كبرى على عملية السلام.

وبين السجناء الثلاثة أنس حقاني الموقوف منذ العام 2014، وهو ابن مؤسس شبكة جلال الدين حقاني المسؤولة عن عديد من الهجمات على كابول وعلى قوات الحلف الأطلسي.