إسرائيل ترفض قرار القضاء الأوروبي حول وسم منتجات المستوطنات

رفضت إسرائيل «بشدة» قرار محكمة العدل الأوروبية حول وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية الذي قضى بوجوب ذكر المصدر على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوضيح إن كانت من إنتاج مستوطنات.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن «القرار يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها»، حسب «فرانس برس».

بينما رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بقرار محكمة العدل الأوروبية، ودعا جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة على ذلك، وبحظر المنتجات المصنعة في المستوطنات من الأسواق الدولية.