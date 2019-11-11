بولندا: عشرات الآلاف يشاركون اليمين المتطرف في مسيرة بمناسبة يوم الاستقلال

عشرات الآلاف في تظاهرة في وارسو بمناسبة ذكرى الاستقلال، 11 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

قاد اليمين المتطرف في بولندا، عشرات آلاف الأشخاص، في مسيرة بوارسو، اليوم الإثنين، بمناسبة يوم الاستقلال؛ وذلك بعد أسابيع على تحقيقه مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة.

ويصادف 11 نوفمبر نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك نهاية 123 عاما من الاستعمار الروسي والبروسي والنمسوي المجري لبولندا.

وتأتي مسيرة هذا العام بعد شهر من فوز تحالف اليمين المتطرف «كونفديريشن» بتسعة مقاعد في انتخابات 13 أكتوبر.

وشارك في المسيرة التي جرت تحت رقابة الشرطة، زعماء وانصار اليمين المتطرف في بولندا، رغم أن العديد من المشاركين قالوا انهم رغبوا فقط في التعبير عن وطنيتهم، ولوحوا بالأعلام البولندية، وهتفوا «الله، الشرف، الوطن».

وهتف بعض المشاركين بشعارات مناهضة للشيوعية والمثليين، بينما حمل آخرون صور رموز دينية في البلد الذي تدين غالبيته بالكاثوليكية.