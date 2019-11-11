بولندا: عشرات الآلاف يشاركون اليمين المتطرف في مسيرة بمناسبة يوم الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 11:46 مساء
عشرات الآلاف في تظاهرة في وارسو بمناسبة ذكرى الاستقلال، 11 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

قاد اليمين المتطرف في بولندا، عشرات آلاف الأشخاص، في مسيرة بوارسو، اليوم الإثنين، بمناسبة يوم الاستقلال؛ وذلك بعد أسابيع على تحقيقه مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة.

ويصادف 11 نوفمبر نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك نهاية 123 عاما من الاستعمار الروسي والبروسي والنمسوي المجري لبولندا.

وتأتي مسيرة هذا العام بعد شهر من فوز تحالف اليمين المتطرف «كونفديريشن» بتسعة مقاعد في انتخابات 13 أكتوبر.

وشارك في المسيرة التي جرت تحت رقابة الشرطة، زعماء وانصار اليمين المتطرف في بولندا، رغم أن العديد من المشاركين قالوا انهم رغبوا فقط في التعبير عن وطنيتهم، ولوحوا بالأعلام البولندية، وهتفوا «الله، الشرف، الوطن».

وهتف بعض المشاركين بشعارات مناهضة للشيوعية والمثليين، بينما حمل آخرون صور رموز دينية في البلد الذي تدين غالبيته بالكاثوليكية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» السورية ميتاً في اسطنبول
دولى
«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
تشويه المسرح الإغريقي في شحات
ليبيا
50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
18.53 مليار دولار إيرادات مؤسسة النفط في 10 أشهر
ليبيا
مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
دريجة: توحيد سعر الصرف هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد
ليبيا
فرنسا توقع اتفاقية حول «الأمن المدني» مع داخلية الوفاق
ليبيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
تظاهرات طرابلس في لبنان.. كرنفال ملون نهاراً وساحة احتجاج ليلاً
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور جديدة لـ«بورش باناميرا 2021»