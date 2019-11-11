ترامب يحتفل بمقتل البغدادي وعينه على خليفة زعيم «داعش»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إن واشنطن تراقب القائد الجديد لتنظيم «داعش»، مستغلا مشاركته في يوم المحاربين القدامى للاحتفال بمقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي.

وفيما دأب الرؤساء الأميركيون على الاحتفال بهذا اليوم بوضع اكليل من الزهور على المقبرة العسكرية المترامية الأطراف في ارلينغتون قرب واشنطن، توجه ترامب إلى نيويورك حيث القى خطاباً قبل عرض للمحاربين القدامى يجري سنوياً في المدينة، بحس ب«فرانس برس».

وواجه ترامب انتقادات واسعة بعد اعلانه سحب كامل القوات الأميركية من سورية الشهر الماضي، حيث قال معارضوه وبعضا من حلفائه أن ذلك يمكن أن يسمح بعودة تنظيم الدولة الإسلامية ويترك الأكراد الحلفاء لواشنطن عرضة للغزو التركي.

لكن ترامب استغل خطابه ليقول ان قيادات التنظيم المتطرف تفر خائفة بعد مقتل البغدادي في غارة شنتها القوات الأميركية الخاصة في محافظة ادلب شمال غرب سورية. وقال ترامب «قبل اسابيع قليلة، اغارت القوات الأميركية الخاصة على مجمع داعش ونفذت العدالة في الزعيم الإرهابي رقم واحد في العالم».

واضاف «بفضل المقاتلين الأميركيين، البغدادي مات، ومات الرجل الثاني في التنظيم، وأعيننا مركزة على الرقم 3». وتابع «لقد انتهى عهده الإرهابي، وأصبح اعداءنا يركضون خائفين جدا جدا. ان من يهددون شعبنا ليس امامهم أي فرصة ضد قوة اميركا المحقة».

وعقب مقتل البغدادي في الغارة، أعلن التنظيم المتطرف تعيين ابو ابراهيم الهاشمي القريشي خلفا له.