حزب «بريكست» بزعامة فاراج لن يترشح في الانتخابات التشريعية المبكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 07:19 مساء
زعيم حزب بريكست البريطاني نايجل فاراج يلقي كلمة في هارتبول، 11 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

أعلن زعيم حزب «بريكست» البريطاني نايجل فاراج الإثنين أنّ حزبه لن يترشح خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 ديسمبر في أكثر من 300 دائرة يمسكها المحافظون حاليا، تجنباً لتشتت الفريق المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكد أثناء زيارة إلى مدينة هارتبول (شمال-شرق) أنّ حزبه لن يرشّح أحدا في 317 دائرة فاز بها حزب المحافظين في آخر انتخابات في يونيو 2017، مضيفاً أنّه «سيركّز على (منافسة) حزب العمّال»، وفق «فرانس برس». وكان فاراج قال في السابق إنّ حزبه سيقدّم نحو 600 مرشح في حال رفض رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون التوصل إلى تحالف انتخابي.

واتهم المحافظون حزب بريكست بأنّه يخاطر بتشتيت أصوات المؤيدين للخروج من الاتحاد الاوروبي وبتعزيز حظوظ العمّاليين الراغبين في إجراء استفتاء جديد، أو أحزاب أخرى مثل الليبراليين-الديموقراطيين. وقالت أستاذة العلوم السياسية في مدرسة لندن للاقتصاد «لندن سكول اوف ايكونوميكس» سارة هوبولت، إنّ قرار فاراج «يرجّح فوز غالبية» محافظة.

ويدعو الليبراليون-الديموقراطيون إلى وضع حد لبريكست، بينما يتعهد العمّاليون في حال فوزهم بالتفاوض على اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الاوروبي، على أن يعرض لاحقاً في استفتاء يطرح البقاء ضمن اوروبا كخيار بديل.

ومن جانبه، يقدّم بوريس جونسون نفسه كمنقذ لبريكست، ويتعهد بتنفيذه بحلول المهلة الجديدة المقررة في 31 يناير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
تشويه المسرح الإغريقي في شحات
ليبيا
50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
18.53 مليار دولار إيرادات مؤسسة النفط في 10 أشهر
ليبيا
مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
دريجة: توحيد سعر الصرف هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد
ليبيا
فرنسا توقع اتفاقية حول «الأمن المدني» مع داخلية الوفاق
ليبيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
تحذير أميركي من خطر الصين وروسيا بعد 30 عاما على سقوط جدار برلين
دولى
هاريس يبحث مع خبراء ليبيين خيارات إيجاد إطار دستوري
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار يحمي حياة السائق إذا تعرض لمشكلة صحية