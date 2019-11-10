مسيرة ضد «الإسلاموفوبيا» تثير انقساما في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 09:13 صباحا
زعيم حزب فرنسا المتمردة جان لوك ميلانشون، 09 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

تشهد باريس، ظهر اليوم الأحد، مسيرة ضد الخوف من الإسلام «الإسلاموفوبيا»، وتسببت الدعوة إليها في حالة انقسام بين اليسار، كما أثارت انتقادات حادة من جانب اليمين القومي.

وتنطلق المسيرة التي دعت إليها شخصيات ومنظمات بينها «الحزب الجديد المناهض للرأسمالية» و«رابطة مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا»، عند الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش من محطة القطار غار-دو-نور باتجاه ساحة الأمة (بلاس دو لا ناسيون)، وفق وكالة «فرانس برس».

وأطلقت الدعوة إلى هذه المسيرة في الأول من نوفمبر في جريدة «ليبراسيون» بعد أيام من هجوم استهدف مسجدا في بايونا (جنوب غرب) تبناه ناشط يميني قومي يبلغ من العمر 84 عاما. وقد أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، أشارت الجريدة إلى أن «الرسالة المبدئية هي التأكيد على الكف عن الخوف من الإسلام والوصم المتزايد للمسلمين الذين باتوا ضحايا تمييز واعتداءات، ويشكل الاعتداء على مسجد بايونا أحدث مظاهره».

الطبقة السياسية منقسمة 
لكن وسط جدل حول الحجاب والعلمانية، تبدو الطبقة السياسية الفرنسية منقسمة حول المشاركة في هذا التجمع. وتتأرجح فرنسا -التي تضم أكبر عدد مسلمين بين دول أوروبا الغربية، يشكلون 7.5% من سكانها- بين إدانة وصم المسلمين والاعتراض على التطرف، في وقت تشهد البلاد صعودا لليمين القومي الذي أصبح القوة السياسية الثانية.

ودفع استخدام عبارة «إسلاموفوبيا» وهوية بعض موقعي الدعوة إلى المسيرة، جزءا من اليسار وخصوصا من الحزب الاشتراكي إلى الامتناع عن المشاركة، أو إلى الحد من دعمهم المبدئي التحرك مثل ما فعل النائب الأوروبي المدافع عن البيئة يانيك جادو.

من جهتها، قالت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني القومي، مارين لوبن، إن كل الذين سيتوجهون إلى هذه التظاهرة سيكونون شركاء للإسلاميين، أي الذين يدفعون في بلدنا بأيديولوجيا استبدادية تهدف إلى محاربة قوانين الجمهورية الفرنسية.

اقرأ أيضا: كندا تقر قانونًا ضد الإسلاموفوبيا  

ورأى ماجد مسعودين العضو اليساري في المجلس البلدي لضاحية باريس سان دوني وأحد الذين دعوا إلى المسيرة أن هناك إرادة بتخريب التظاهرة بالتأكيد، مضيفا: «نواجه تحالفا تثير طبيعته الدهشة (وهو) بين الحزب الاشتراكي والتجمع الوطني وحتى الحكومة، الذين وقفوا جميعا ضد المسيرة المناهضة العنصرية».

وتوقع أن عددا كبيرا من الأشخاص سيحضر للمشاركة في هذه المسيرة التقدمية، لأن هناك وضعا يحتاج فيه الناس إلى أن يقولوا كفى، حسب «فرانس برس».

ومن المقرر أن تشارك في المسيرة شخصيات عديدة بما في ذلك سياسيون مثل جان لوك ميلانشون زعيم حزب «فرنسا المتمردة»، الذي قال: «أرى أن الانطلاق من خلاف على كلمة، ينكر البعض في الواقع للمسلمين الحق بأن يدافع عنهم أشخاص غير مسلمين يريدون الحد من الأجواء الحالية المعادية لهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الجدل يشتعل حول أفلام الأبطال الخارقين