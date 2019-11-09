رئيس ألمانيا يدعو واشنطن للتخلي عن «الأنانية القومية»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 10:22 مساء
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. (أرشيفية: الإنترنت).

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الولايات المتحدة إلى إظهار «الاحترام» لحلفائها والتخلي عن «الأنانية القومية»، في كلمة له في إطار الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.

وفي كلمته اليوم السبت أمام بوابة براندبورغ التي رمزت حتى العام 1989 إلى انقسام ألمانيا، ركز شتاينماير ، الذي يشكل السلطة المعنوية في البلاد رغم منصبه الفخري، على تدهور العلاقات بين ضفتي الأطلسي في الأعوام الأخيرة، حسب «فرانس برس».

وأشار شتاينماير في خطاب إلى الدور الرئيسي للولايات المتحدة، التي وصفها بـ«الذراع القوية للغرب»، في انهيار الستار الحديدي قبل ثلاثة عقود. وقال: «نحن الألمان، ندين بالكثير لأميركا بوصفها شريكًا في الاحترام المتبادل، بوصفها شريكًا من أجل الديمقراطية والحرية، ضد الأنانية الوطنية. هذا ما آمله أيضًا في المستقبل»، في إشارة إلى الإدارة الحالية في واشنطن برئاسة دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، اعتبر ترامب الذي لم يقم بزيارة رسمية لألمانيا منذ انتخابه في 2016 ويعتزم تشييد جدار بين بلاده والمكسيك، أن ألمانيا هي «أحد أثمن حلفاء» الولايات المتحدة؛ لكن العلاقات بين أميركا ترامب وألمانيا لا تزال متوترة على خلفية الخلاف حول النفقات العسكرية داخل حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى الملف التجاري. وأبعد من ذلك، وجه ترامب مرارًا انتقاداته إلى الاتحاد الأوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الجدل يشتعل حول أفلام الأبطال الخارقين