قمة رباعية «أوروبية» حول سورية مطلع ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 02:09 مساء
قوات تركية على الحدود مع سورية، (الإنترنت: أرشيفية)

يعقد قادة تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا قمة حول سورية، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي، المقررة في لندن يومي 3 و 4 ديسمبر، حيث يسبق هذه القمة الرباعية اجتماع تحضيري في إسطنبول مع وفود فرنسية وألمانية وبريطانية، حسب الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن كالين، قوله أمس إن القمة ستعقد بحضور رجب طيب إردوغان وإيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل وبوريس جونسون ضمن سياق التوتر الحاد بين تركيا وأوروبا التي انتقدت بشدة الهجوم التركي في التاسع من أكتوبر في شمال سورية ضد القوات الكردية.

واتهم إردوغان، في 21 أكتوبر، الدول الغربية بـ«الوقوف إلى جانب الإرهابيين ضد تركيا» بعد انتقادها الهجوم. ويتهم الغربيون أنقرة بإضعاف الحرب ضد تنظيم «داعش» من خلال مهاجمة المقاتلين الأكراد في وحدات حماية الشعب، رأس الحربة في المعركة ضد «داعش».

اقرأ أيضا: تركيا تتوعد بإعادة عناصر «داعش» الأجانب إلى أوروبا..«لسنا فندقًا لهم»  

وقد عُلقت العملية العسكرية التركية بموجب اتفاقين توصلت إليهما أنقرة مع واشنطن وموسكو ينصان على سحب وحدات حماية الشعب الكردية من معظم مواقعها في قطاع بعمق 30 كلم من الحدود التركية.

وحذر إردوغان أمس، من أن تركيا ستواصل عمليتها حتى تنسحب جميع وحدات حماية الشعب من المنطقة، مؤكدا أن الجيش التركي لن يغادر سورية طالما كانت هناك دول أجنبية أخرى.

ونقلت صحيفة «حرييت» التركية، قوله: «نشارك سورية حدودا بطول 911 كلم، لكن ليس لروسيا والولايات المتحدة ولا لإيران حدود معها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
«المركزي»: أكثر من 19 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي خلال 10 أشهر
ليبيا
«فرانس برس»: أرملة البغدادي كشفت كثيرا من المعلومات عن تنظيم «داعش»
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحل بحسابات الموتى على مواقع التواصل؟