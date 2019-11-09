أوكرانيا تعلن بدء انسحاب القوات على خط الجبهة في شرق البلاد

أعلن الجيش الأوكراني، السبت، أن أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا بدؤوا سحب قواتهم من قطاع أساسي على خط الجبهة في شرق البلاد، تمهيدا لعقد قمة للسلام.

وصرح المسؤول في الجيش الأوكراني، بوغدان بوندار، أن «سحب القوات والأسلحة بدأ» بين قريتي بيتريفسكي وبوغدانيفكا.

وكانت هذه المرحلة الثالثة من انسحاب قوات الجانبين مقررة مبدئيا، الإثنين، بين قريتي بيتريفسكي «الجانب الانفصالي» وبوغدانيفكا «تحت سيطرة أوكرانيا» في منطقة دونيتسك، لكنها أرجئت إلى الجمعة بسبب إطلاق نار في قطاع فصل القوات.

وأعلنت أوكرانيا استعدادها لتنفيذ الانسحاب الجمعة، لكن الانفصاليين طالبوا بتأجيل العملية إلى السبت، وتقول كييف إن هذه العملية تشكل «الشرط المسبق الأخير لتنظيم القمة الرباعية» بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين بوساطة من فرنسا وألمانيا من أجل تحريك عملية السلام في شرق أوكرانيا، وجرت العمليتان الأولى والثانية لانسحاب القوات من خطوط الجبهة في يونيو ثم في أكتوبر.