بدء «زيارة حج تاريخية» للهنود السيخ في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 11:23 صباحا
زوار من الهنود السيخ عند وصولهم لزيارة ضريح غورو ناناك (مؤسس ديانتهم) في قرية كرتاربور الباكستانية، 9 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

بدأ مئات الهنود السيخ، السبت، اجتياز الحدود الهندية الباكستانية عبر ممر صمم خصيصا لتمكينهم من التوجه إلى واحد من أقدس مواقعهم في باكستان، كما أظهرت لقطات بثتها القناة الحكومية الباكستانية.

وحسب «فرانس برس»، يفترض أن يسمح بفتح هذا الممر الذي تنتظره الهند منذ سنوات، وسيفتتح لآلاف الزوار السيخ بالمشاركة من دون تأشيرات دخول في الاحتفالات بالذكرى الـ550 لولادة مؤسس ديانتهم في الأيام المقبلة.

وبين أوائل الزوار الذين عبروا الممر رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ الذي اعتبر ذلك «لحظة عظيمة». وقال للتلفزيون: «آمل أن تتحسن العلاقات بين باكستان والهند بعد فتح كرتاربور».

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