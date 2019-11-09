رئيس الوزراء الهندي يشيد بإنهاء الخلاف بين المسلمين والسيخ بـ«شكل ودي»

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالحكم الذي صدر بشأن موقع مقدس متنازع عليه بين المسلمين والهندوس، مؤكدا أنه أنهى بـ«شكل ودي» نزاعا مستمرا منذ عقود.

وكتب رئيس الوزراء الهندي في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» أن «القضاء أنهى بشكل ودي قضية مستمرة منذ عقود».

وأضاف مودي كاتبا: «كل طرف وكل وجهة نظر منحت الوقت اللازم والفرصة للتعبير عن وجهات نظر مختلفة».

وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن هذا الحكم «سيعزز ثقة الشعب في الإجراءات القضائية».

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي «شكره» لنظيره الباكستاني عمران خان، السبت، على «تعاونه» في فتح ممر ديني يسمح للهنود السيخ بزيارة أحد أقدس مواقعهم الدينية على الجانب الآخر من الحدود في باكستان.

وقال مودي في تصريحات تلفزيونية أدلى بها خلال مراسم افتتاح الممر في الجانب الهندي من الحدود: «أود أن أشكر رئيس وزراء باكستان عمران خان على احترام مشاعر الهند. أشكره على تعاونه»، يشار إلى أن هذه رسالة شكر نادرة من نوعها بين الخصمين النوويين.