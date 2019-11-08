رئيسة المفوضية الأوروبية: حلف الأطلسي مؤسسة رائعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 نوفمبر 2019, 10:48 مساء
وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين أصبحت رئيسة للمفوضية الاوروبية، الصورة في يونيو 2019 في برلين. (فرانس برس)

اعتبرت الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن حلف شمال الأطلسي مؤسسة رائعة، وذلك غداة تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن التحالف في حالة «موت سريري».

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في كلمة ألقتها عشية احتفالات الذكرى الـ30 لسقوط جدار برلين: «رغم دوامات الأسابيع الأخيرة، أجد أن حلف شمال الأطلسي أثبت أنه رائع لكونه درعا واقية للحرية»، مضيفة: «لا يمكن أن نروي تاريخ أوروبا من دون تاريخ حلف شمال الأطلسي»، وشددت على أنه «أقوى تحالف دفاعي في العالم».

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واعتبر الرئيس الفرنسي، الخميس، أن الحلف في حالة «موت سريري»، منتقدا قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا والسلوك الأحادي الذي اعتمدته تركيا، الحليفة الأطلسية، في سورية، وأضاف في مقابلة مع مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية: «يجب أن نوضح الآن ما الغايات الإستراتيجية للحلف الأطلسي».

بدورها، كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أعلنت أنها لا تشاطر الرئيس الفرنسي رؤيته «الراديكالية»، مضيفة: «لا أعتقد أن هذا الحكم غير المناسب ضروري، حتى لو كانت لدينا مشاكل، حتى لو كان علينا أن نتعافى».

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