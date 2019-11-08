نتانياهو يعين وزيرا جديدا للدفاع ويتحالف مع حزبي بينيت وشاكيد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 نوفمبر 2019, 07:15 مساء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. (الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، إنه سيعين نفتالي بينيت وزيرا للدفاع، وشكل ائتلافا مع حزبي بينيت، ووزيرة العدل السابقة إيليت شاكيد.

وفشل نتانياهو في تشكيل حكومة ائتلاف بعد انتخابات 17 سبتمبر وقد رفض سابقا إعطاء بينيت هذه الحقيبة.

وفي الوقت الذي يحاول فيه منافسة الرئيسي بيني غانتس الحصول على تأييد 61 نائبا في الكنيست، نصف عدد النواب زائد واحد، لتشكيل حكومة ائتلافية، فقد تحالف نتانياهو مع النواب الثلاثة في حزب بينت ليشكل ائتلافا مع حزب الليكود.

وأفاد بيان صادر عن الليكود أن رئيس الوزراء نتانياهو عرض على نفتالي بينيت تعيينه وزيرا للدفاع، ووافق الأخير على العرض، مضيفا: «لقد وافق بينيت على أنه إذا تم تشكيل حكومة جديدة دون إجراء انتخابات ثالثة، فسيتم تعيين شخص آخر وزيرا للدفاع».

كما اتفق الاثنان على أن اليمين الجديد الذي شكله بينيت ووزيرة العدل السابقة إيليت شاكيد، سينضم إلى الائتلاف مع الليكود ويلتزم العمل كقوة مشتركة خلال الفترة البرلمانية الحالية، حسب البيان.

وكتبت شاكيد عبر حسابها على «تويتر»: «في قرار مشترك اتفقنا على تعيين بينيت وزيرا للدفاع حتى يتم تشكيل حكومة جديدة». 

من جهته، قال غانتس رئيس ائتلاف «أزرق أبيض» عبر حسابه على «فيسبوك»: «لقد مر نحو أسبوعين منذ أن  فوضني رئيس الدولة تشكيل الحكومة. كانت المهمة الرئيسية ولا تزال، تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة وليبرالية»، مضيفا: «في الوقت نفسه، نستكشف بدائل أخرى لتشكيل الحكومة إذا لم تنضج المفاوضات مع الليكود، وبالطبع هناك أشياء تجري في الغرف المغلقة (...) لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتشكيل الحكومة ومنع إجراء مزيد من الانتخابات الباهظة الثمن وغير الضرورية».

وأكد غانتس أنه التقى نتانياهو مرتين، قائلا: «للأسف أخشى أن يكون الليكود غير معني بالتوصل إلى اتفاق حقيقي، وغير راغب في مناقشة الخطوط الأساسية للحكومة المستقبلية»، مضيفا: «لقد قرر زعيم الليكود نتنياهو جر إسرائيل إلى حملة انتخابية للمرة الثالثة وهذه مصيبة للدولة».

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