البنتاغون يعيد مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية بعد إلغائها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 نوفمبر 2019, 09:40 صباحا
مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في واشنطن، 26 سبتمبر 2003 (فرانس برس).

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها ستقوم بمناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية خلال نوفمبر الجاري بعد إلغاء تدريباتهما الجوية السنوية في العام الماضي.

وقال المسؤول في هيئة الأركان الأميركية الأدميرال وليام بيرن «قبل عام ألغينا تدريبات (فيجيلانت إيس) بسبب الأجواء في شبه الجزيرة (الكورية) حينذاك، لكن هذه السنة سنقوم بمناورات جوية مشتركة بين الجيوش الجوية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية»، حسب «فرانس برس».

ورفض بيرن ذكر تفاصيل حول المناورات، مشيرا إلى تخفيض حجمها، بالمقارنة مع التدريبات السابقة التي شارك فيها 12 ألف عسكري أميركي في 2017.

وأوضح أن قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية الجنرال روبرت أبرامز ونظيره الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ دو «مكلفان التأكيد لنا بأننا نجري العدد المناسب من النشاطات المشتركة للإبقاء على درجة الاستعداد (...) مع إفساح المجال والقدرة لدبلوماسيينا لمواصلة المفاوضات مع كوريا الشمالية».

احتجاج من كوريا الشمالية
بدورها، انتقدت كوريا الشمالية الأربعاء الماضي واشنطن بسبب تخطيطها لهذه التدريبات مع كوريا الجنوبية. وقال مسؤول كوري شمالي كبير إن الاعلان عن التدريبات يعادل «إعلان مواجهة» يمكن أن يهدد العملية الدبلوماسية. واضاف كوون جونغ غون: «أكدنا في مناسبات عديدة أن التدريبات العسكرية المشتركة ستجبرنا على اعادة التفكير في الخطوات المهمة التي اتخذناها بالفعل... لقد بلغ صبرنا أقصى حدوده».

وشارك كوون في الوفد الكوري الشمالي حول المحادثات النووية مع الولايات المتحدة التي جرت في السويد الشهر الماضي.

وسيقوم وزير الدفاع الأميركي مايك اسبر الأسبوع المقبل بجولة في آسيا تشمل سيول وفق إعلان للبنتاغون. وسيشارك إسبر في اجتماع وزراء الدفاع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك قبل أن يزور الفيليبين وفيتنام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
«فرانس برس»: أرملة البغدادي كشفت كثيرا من المعلومات عن تنظيم «داعش»
عربى
مسؤول أميركي: زعيم «داعش» الجديد «شخص مجهول» وأتباع التنظيم لا يعرفونه
دولى
«بي بي سي»: محققون أمميون يشتبهون في قصف أجنبي لمركز إيواء المهاجرين بتاجوراء
ليبيا
بنسودا تجدد مطالبتها بتسليم سيف القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد للمحكمة ...
ليبيا
إطلاق أول قمر صناعي سوداني لأغراض مدنية وعسكرية
علوم وتكنولوجيا
كيف تجهز واشنطن حلفاءها للتصدي للتهديدات في مياه الخليج؟
عربى
الحكم الليبي عطية محمد مساعدا في مباراة المكسيك واليابان
رياضة محلية
المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نسبة هرمون الذكورة مؤشر على سرطان البروستاتا