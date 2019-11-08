الأمم المتحدة تدعو إلى رفع الحصار الأميركي عن كوبا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 نوفمبر 2019, 08:23 صباحا
شعار الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك، 24 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

تبنّت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الخميس بغالبيّة كبيرة، قرارا غير ملزم يدعو الولايات المتحدة الأميركية إلى رفع الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على كوبا، في خطوة تتكرّر منذ العام 1991.

وصوتت ثلاث دول فقط هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وللمرّة الأولى البرازيل، ضدّ القرار الذي وافقت عليه 187 دولة. وامتنعت دولتان عن التصويت هما أوكرانيا، وللمرّة الأولى كولومبيا الحليف الوثيق لواشنطن، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال وزير الخارجيّة البرازيلي إرنستو أراوجو إنّ قراره التصويت ضدّ القرار يستند إلى الحاجة لمكافحة الشيوعيّة، معتبرا أنّ تأثير كوبا على الدول النامية في منظومة الأمم المتحدة هو «عار ويجب إزالته».

من جهتها، قالت كولومبيا إنّها اتّخذت قرار الامتناع عن التصويت بسبب الموقف العدائي لكوبا إزاء الدولة الكولومبية، ولا سيما «استقبال إرهابيين كولومبيين على الأراضي الكوبية»، وكذلك «الدعم النشط للنظام الاستبدادي والدكتاتوري (للرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو الذي يُمثّل تهديدًا للأمن القومي والإقليمي».

والولايات المتحدة التي تفرض حصاراً على كوبا منذ 1962، شدّدت عقوباتها على الجزيرة الشيوعية منذ تولّى الجمهوري دونالد ترامب السلطة خلفاً للديموقراطي باراك أوباما الذي شهد عهده تقارباً تاريخياً بين البلدين. وتتّهم إدارة ترامب كوبا بالمساهمة في تأجيج الأزمة في فنزويلا التي تُعتبَر أقرب حلفاء هافانا.

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