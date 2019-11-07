واشنطن تدعو إلى خطوات إضافية لزيادة الضغط على إيران بعد استئنافها أنشطة تخصيب اليورانيوم

دعت الولايات المتحدة، الخميس، إلى اتخاذ «خطوات مشددة» للضغط على إيران التي استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، مما يشكل خفضا جديدا في التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى العام 2015.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان: «لقد حان الوقت لجميع الدول لرفض الابتزاز النووي الذي يقوم به هذا النظام واتخاذ خطوات مشددة لزيادة الضغط». مضيفا أن «أعضاء المجموعة الدولية القلقين من الهجمات الإيرانية الأخيرة والاستفزازات يجب أن يتصوروا كيف ستتصرف إيران في حال امتلكت السلاح النووي. إن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بحصول ذلك».