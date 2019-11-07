واشنطن تدعو إلى خطوات إضافية لزيادة الضغط على إيران بعد استئنافها أنشطة تخصيب اليورانيوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 04:01 مساء

دعت الولايات المتحدة، الخميس، إلى اتخاذ «خطوات مشددة» للضغط على إيران التي استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، مما يشكل خفضا جديدا في التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى العام 2015.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان: «لقد حان الوقت لجميع الدول لرفض الابتزاز النووي الذي يقوم به هذا النظام واتخاذ خطوات مشددة لزيادة الضغط». مضيفا أن «أعضاء المجموعة الدولية القلقين من الهجمات الإيرانية الأخيرة والاستفزازات يجب أن يتصوروا كيف ستتصرف إيران في حال امتلكت السلاح النووي. إن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بحصول ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
«فرانس برس»: أرملة البغدادي كشفت كثيرا من المعلومات عن تنظيم «داعش»
عربى
مسؤول أميركي: زعيم «داعش» الجديد «شخص مجهول» وأتباع التنظيم لا يعرفونه
دولى
«بي بي سي»: محققون أمميون يشتبهون في قصف أجنبي لمركز إيواء المهاجرين بتاجوراء
ليبيا
بنسودا تجدد مطالبتها بتسليم سيف القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد للمحكمة ...
ليبيا
إطلاق أول قمر صناعي سوداني لأغراض مدنية وعسكرية
علوم وتكنولوجيا
كيف تجهز واشنطن حلفاءها للتصدي للتهديدات في مياه الخليج؟
عربى
الحكم الليبي عطية محمد مساعدا في مباراة المكسيك واليابان
رياضة محلية
المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«رويترز»: مصنع البولي إيثلين في «رأس لانوف» يعطي دفعة للاقتصاد الليبي