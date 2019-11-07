فرنسا تخلي مخيمين لمهاجرين شمال شرق باريس

مهاجرون خلال عملية الإخلاء من مخيمين لهم شرق باريس، 7 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

نفذت الشرطة الفرنسية صباح الخميس عملية إخلاء كبرى لمخيمين يضمان ما بين 600 و1200 مهاجر في شمال شرق باريس.

وكان 600 شرطي يرافقون منذ الساعة السادسة مهاجرين يقيمون في خيام قرب الطريق الدائري في باريس نحو حافلات، لنقلهم إلى قاعات رياضية أو مراكز استقبال، حسبما ذكرت «فرانس برس».

وكانت أوا (32 عاما) من ساحل العاج تنام تحت خيمة في بورت لاشابيل منذ وصولها إلى فرنسا قبل عام. ولم تنقل إلى أي مركز استقبال قبل اليوم، وقالت: «إنها تمطر والطقس بارد. لا أعلم إلى أين أذهب لكنني مسرورة لأنني هذا المساء سأنام داخل مبنى».

عملية غير مسبوقة

وهذه العملية الكبرى غير المسبوقة منذ أكثر من عام تأتي في أجواء من تصعيد اللهجة حول سياسة الهجرة، وغداة «التعهد» الذي قطعه وزير الداخلية كريستوف كاستانير. وأكد كاستانير، الأربعاء، في بيانات الحكومة حول الهجرة، أنه سيتم إجلاء المهاجرين من المخيمات في شمال شرق باريس «بحلول نهاية السنة».